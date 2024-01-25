РЕШЕНИЕ ЕС И ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА ⟩ Десять лет за суррогатное материнство

Это соглашение обновит директиву 2011 года по борьбе с торговлей людьми. Благодаря поправке эти преступления впервые будут включены в список преступлений, связанных с торговлей людьми.

Об этом бельгийское представительство Евросовета объявило в X (Twitter):ч

🤝 Deal! The @EUCouncil and the @Europarl_EN reach a provisional agreement to update the 🇪🇺 law to prevent and combat trafficking in human beings.



⚖️ The revised text recognises the exploitation of forced marriage, of illegal adoption and of surrogacy.#EU2024BE pic.twitter.com/Jzd0qdtJjC — Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) January 23, 2024

Суррогатное материнство – это когда женщина вынашивает и рожает ребенка для другого человека или пары. В этом случае любой вид суррогатного материнства не запрещен, а будет преследоваться только в том случае, если будущая мать подверглась принуждению или обману.

В тексте этот случай назван «эксплуатацией суррогатного материнства» и предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы или до 10 лет в случае распространения изображений сексуального характера, затрагивающих жертву.

Хотя суррогатное материнство при наличии экономического обмена является незаконным на всей территории Европейского Союза, оно не наказывается, поскольку считается, что право ребенка имеет преимущественную силу.