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РЕШЕНИЕ ЕС И ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА ⟩ Десять лет за суррогатное материнство

Limon.ee
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Суррогатное материнство.
Суррогатное материнство. Фото: Olena Yakobchuk/Shutterstock

Европейский Совет и Европейский парламент достигли политического соглашения о включении суррогатного материнства, наряду с принудительным браком или незаконным усыновлением, в список преступлений против торговли людьми, пишет Mixnews.

Это соглашение обновит директиву 2011 года по борьбе с торговлей людьми. Благодаря поправке эти преступления впервые будут включены в список преступлений, связанных с торговлей людьми.

Об этом бельгийское представительство Евросовета объявило в X (Twitter):ч

Суррогатное материнство – это когда женщина вынашивает и рожает ребенка для другого человека или пары. В этом случае любой вид суррогатного материнства не запрещен, а будет преследоваться только в том случае, если будущая мать подверглась принуждению или обману.

В тексте этот случай назван «эксплуатацией суррогатного материнства» и предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы или до 10 лет в случае распространения изображений сексуального характера, затрагивающих жертву.

Хотя суррогатное материнство при наличии экономического обмена является незаконным на всей территории Европейского Союза, оно не наказывается, поскольку считается, что право ребенка имеет преимущественную силу.

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