«Надеемся, что останется!» Отзывчивый житель Тарту оставил соседям приятный сюрприз

Когда житель Тарту гулял в районе Карлова и увидел лопату для уборки снега, он первым делом подумал, что кто-то ее там забыл. Но когда горожанин подошел ближе, выяснилась удивительная вещь.

«Сначала я подумал, что кто-то забыл лопату на улице... Но оказалось, что это такая классная гражданская инициатива в Карлова!» - радостно написал житель Тарту в публичной группе Facebook и поделился двумя фотографиями этого зрелища.

На снимках видно, что на лопате приклеена информационная табличка: «Я для всеобщего пользования, например, на пешеходном переходе. Так всем легче передвигаться».

Реакция на это маленькое доброе дело была, конечно, положительной, и пост набрал много лайков в Facebook. Однако нашлись комментаторы, которые придерживались несколько иной точки зрения, выражая опасения, что лопату могут украсть.

«Классная штука до тех пор, пока кто-то не решит, что ему она [лопата] нужнее, и лопату унесут», - предположил один. «К вечеру ее уже не будет, особенно если она висит здесь.... Грустно», - добавил другой.

На последний комментарий кто-то ответил, что лопата там уже давно: «Лопата уже несколько месяцев находится на этом месте».