Женщина провела в ящике со льдом более трех часов: цель может показаться странной

Она первой установила рекорд среди женщин.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

48-летняя спортсменка установила мировой рекорд по продолжительности контакта всего тела со льдом (женщины) с потрясающим временем – 3 часа 6 минут 45 секунд.

Мужской рекорд ранее принадлежал Виму Хофу со временем час и 53 минуты, а нынешний рекорд - 3 часа 11 минут 27 секунд - установлен Кшиштофом Гаевским (Польша).

Катажина, работающая дизайнером, попыталась создать этот рекорд, чтобы проверить себя и побудить больше женщин участвовать в ледовых соревнованиях.

Прежде чем попытаться установить рекорд, Катажина прошла множество медицинских тестов, чтобы убедиться, что это не повлияет негативно на ее здоровье. Она подготовилась к этому испытанию, совершив три тренировочных попытки, во время которых следила за колебаниями температуры своего тела. Другие приготовления содержали такие процедуры, как гипербарическая кислородная терапия и массаж, а также самовнушение, чтобы привести себя к позитивному настроению.

«Я обычная женщина, которая мечтала стать обладательницей титула Книги рекордов Гиннеса и хотела открыть путь другим», - сказала она. «Я испытываю удовольствие от того, что, несмотря на различные препятствия, во мне есть такая сила. Я желаю всем смелости не бояться мечтать и воплощать эти мечты в реальность!»