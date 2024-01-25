КАК ВСЕ ПРОСТО! ⟩ Косметолог раскрыла секрет сияющей и упругой кожи 56-летней Николь Кидман

Во время своего появления на премьере сериала «Экспаты» в Нью-Йорке 56-летняя австралийско-американская актриса Николь Кидман привлекла к себе внимание смелым платьем с открытой спиной от Versace. И если поклонники восхищались нестареющим видом звезды, косметологи не могли не отметить превосходное состояние и цвет кожи звезды. Так, доктор Лубна Хан-Салим, специалист по уходу за кожей, рассказала Hello, как знаменитость добилась таких результатов.

Николь Кидман на премьере сериала «Экспаты». Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com

Ранее сама Николь говорила, что много времени уделяет защите своей кожи.

«Я бы не сказала, что у меня типичный режим ухода за кожей, поскольку мой режим определенно меняется в зависимости от того, где я нахожусь (будь то Нэшвилл или Сидней), что я делаю. (то есть на съемочной площадке или в отпуске) и погоду. С годами я добавляла в свой распорядок дня больше масел и сывороток, но моей константой является простое очищающее средство. И я всегда пользуюсь солнцезащитным кремом», - делилась она в интервью Forbes.

Хан-Салим подтверждает, что защита от солнца является важной частью режима ухода за кожей Николь Кидман. Тот факт, что она использует высокофакторный SPF широкого спектра, очевиден по тому факту, что ее кожа здорова и не имеет гиперпигментации и солнечных пятен, как это обычно можно ожидать от женщины этого возраста, подвергшейся воздействию солнца.

Второй фактор - правильное питание.