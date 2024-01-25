ВИДЕО ⟩ Рок-группу «Би-2» задержали в Таиланде

В Сети опубликовали видео задержания участников рок-группы «Би-2» в Таиланде. На кадрах в Telegram-канале URA видно, как музыкантов забирают сразу после концерта и погружают в машину.

По информации СМИ, теперь музыканты должны заплатить штраф, размер которого определит суд.

«Сотрудники отделения полиции в Патонге задержали в среду семь человек, одного израильтянина и шесть россиян, причиной ареста стало отсутствие разрешения на работу. Речь идет о рок-группе «Би-2». Они должны заплатить штраф, размер которого определит суд. Возможно, заседание суда состоится уже завтра», – сказал представитель туристической полиции.

В надписи на видео говорится, что у артистов имеется только туристическая виза. Однако для ведения концертной деятельности им необходима рабочая. На ролике также заметно, что в момент задержания группу обступили люди, на заднем фоне висит большая неоновая афиша «Би-2».