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Глоба рассказала, кому в 2024-м поездки принесут радость и приятные знакомства

Limon.ee
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Фото: Shutterstock

В 2024 году представителей двух знаков Зодиака ждут поездки, которые принесут им радость и приятные знакомства, рассказала у себя в Telegram-канале астролог Тамара Глоба.

Стрельцы переживут деловой подъем – в их жизни появятся новые коллеги, а начальство, наконец, разглядит в них профессионалов. Поездки, которых будет немало, могут закончиться знакомством, которое приведет к браку. Вторая половина года приведет в жизнь представителей знака хороших партнеров.

Козерогам 2024-й принесет хорошие творческие возможности. С конца весны представителей знака ждет много поездок и знакомств. Любовь, новое жилье, заработки – всего этого будет с избытком, уверена астролог.

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