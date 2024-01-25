Глоба рассказала, кому в 2024-м поездки принесут радость и приятные знакомства

В 2024 году представителей двух знаков Зодиака ждут поездки, которые принесут им радость и приятные знакомства, рассказала у себя в Telegram-канале астролог Тамара Глоба.
Стрельцы переживут деловой подъем – в их жизни появятся новые коллеги, а начальство, наконец, разглядит в них профессионалов. Поездки, которых будет немало, могут закончиться знакомством, которое приведет к браку. Вторая половина года приведет в жизнь представителей знака хороших партнеров.
Козерогам 2024-й принесет хорошие творческие возможности. С конца весны представителей знака ждет много поездок и знакомств. Любовь, новое жилье, заработки – всего этого будет с избытком, уверена астролог.