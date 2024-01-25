ГРЕХ ПРОПУСТИТЬ! ⟩ Фестиваль «Будь как дома, путник!» приготовил новое жаркое шоу

Rock cover concert «Будь как дома, путник!» – 9 соберет всех фанатов творчества группы «Король и Шут», Rammstein, Сектор Газа, Red Hot Chili Peppers, System Of A Down, Slipknot и мн др рок-исполнителей на русском и английском языках.

Особенность данного мероприятия в том, что кроме отличного музыкального шоу организатор создает неповторимую атмосферу: дарит подарки, поощряет любовь детей и подростков к рок-музыке, позволяет приносить с собой еду и закуски, настаивает на аполитичности мероприятия.

«Музыка объединяет и лечит. Мы не должны делиться по национальному, половому, социальному или любому другому признаку. Мы все в одной лодке под названием «Земля». Давайте ловить прекрасные моменты и масштабировать их, делясь с незнакомцами на танцполе! Очень легко быть злым и расстроенным. Сохраните ощущение счастья в себе и своих детях!» – говорит организатор, Ведьма из группы «Ведьма и Осел»

Возможно, из-за подобного подхода к организации, многие приходят на мероприятия праздновать свой день рождения, знакомиться с противоположным полом и даже делать предложение руки и сердца. На предыдущем мероприятии было около 1000 путников, из них 250 – дети от 4 до 18 лет.

Чего же нового ожидать от самого шоу?

На каждую песню по вокалисту

Музыкальная сборная Ида-Вирумаа группа «Хали-Гали» умеет удивлять. На этот раз они подобрали для вас хиты от System Of A Down, Red Hot Chili Peppers, Slipknot, Ария, Сектор Газа и др. А затем к каждой песне они подобрали самого подходящего вокалиста!

Суровые, но такие милые

Горячие финские парни из группы RUMSTAIN готовят серьезную обойму из самых разрывных хитов группы Rammstein. Лабают не по-детски! Танцпол будет мокрым, берите с собой плавки!

О любви со вкусом драйва

Ну и как же без песен КиШа и группы «Ведьма и Осел»!? Коллектив готовит новое шоу и не забудет о тех песнях, ради которых вы приходите. Приглашенные артисты тоже будут выступать в этот вечер.