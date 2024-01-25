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«МНЕ СНЯТСЯ КОШМАРЫ» ⟩ Сандра Синиметс рассказала, как живет после нападения соседских собак

Limon.ee
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Сандра Синиметс
Сандра Синиметс Фото: Kuvatõmmis saatest «Telehommik».

«Уже пару недель мне снятся кошмары, связанные с собаками. Так же я боюсь выходить из дома и гулять одна», – рассказала в программе «Telehommik» Сандра Синиметс, которая два года назад стала жертвой жестокого нападения соседской собаки. Во вторник суд взыскал с хозяйки собаки компенсацию в размере 100 000 евро.

12 ноября 2022 года жизнь 26-летней Сандры Синиметс навсегда изменилась. Сандра была на волоске от смерти, когда во дворе ее дома на нее напали две соседские собаки и покусали ее, откусили часть уха и оторвали кусок кожи головы размером с ладонь.

Во вторник днем ​​Тартуский уездный суд признал хозяйку собаки Монику Антон виновной в нанесении тяжких телесных повреждений по неосторожности и приговорил ее к двум месяцам тюремного заключения. Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей о возмещении компенсации нематериального ущерба в размере 100 000 евро.

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