«МНЕ СНЯТСЯ КОШМАРЫ» ⟩ Сандра Синиметс рассказала, как живет после нападения соседских собак

«Уже пару недель мне снятся кошмары, связанные с собаками. Так же я боюсь выходить из дома и гулять одна», – рассказала в программе «Telehommik» Сандра Синиметс, которая два года назад стала жертвой жестокого нападения соседской собаки. Во вторник суд взыскал с хозяйки собаки компенсацию в размере 100 000 евро.