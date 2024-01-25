А ДЛЯ КОГО? ⟩ Первый алкогольный магазин будет открыт в Саудовской Аравии

Как пишет Reuters, клиенты должны будут зарегистрироваться через мобильное приложение, получить код допуска от министерства иностранных дел и соблюдать ежемесячные квоты на покупки, сообщается в документе. Новый магазин будет расположен в Дипломатическом квартале Эр-Рияда - районе, где находятся посольства и дипломаты, и вход в него будет «строго ограничен». Ранее алкоголь был доступен только через дипломатическую почту или на черном рынке.

Этот шаг является важной вехой в усилиях королевства, возглавляемого наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, по открытию ультраконсервативной мусульманской страны для туризма и бизнеса, поскольку употребление алкоголя запрещено исламом. Это также является частью более широких планов, известных как Vision 2030, по созданию постнефтяной экономики.

Саудовская Аравия, которая была относительно закрытой на протяжении десятилетий, в последние годы смягчила строгие социальные кодексы, такие как разделение мужчин и женщин в общественных местах и требование к женщинам носить полностью закрытые черные одеяния. Укрепление власти принца Мухаммеда сопровождалось такими изменениями, как открытие страны для нерелигиозного туризма, концертов и разрешение женщинам водить машину, а также подавление инакомыслия и политических соперников.

Концепция 2030 также включает в себя развитие местной промышленности и логистических центров и направлена на создание сотен тысяч рабочих мест для граждан Саудовской Аравии.