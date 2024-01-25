ГОРЯЧО! ⟩ В преддверии Дня святого Валентина: Дженнифер Лопес опубликовала соблазнительное фото в красном белье

Весь ее образ – в оттенке насыщенного красного, создающего атмосферу Дня святого Валентина. На изображении Лопес наслаждается ароматом роз такого же алого цвета.

Пост посвящен ее новой эксклюзивной коллекции нижнего белья Intimissimi под названием «Это я… сейчас». Коллекция названа в честь ее будущего альбома, релиз которого состоится 16 февраля.

Лопес также поделилась в Instagram видео, на котором рассказала о своем любимом макияже, который она делает во время просмотра футбола дома. При этом она в повседневной одежде, похожей на серый свитшот.

Лопес объяснила, что наносит сыворотку для сияния, увлажняющий крем, маску для губ и хайлайтер из своей линии макияжа JLo Beauty. В результате актриса получила безоговорочное природное сияние.

Певица, вероятно, будет делиться многими подробностями о своей жизни с приближением выхода фильма «Это я… сейчас». Он выйдет на Amazon одновременно с альбомом. Недавно Лопес выпустила трейлер к этому фильму.