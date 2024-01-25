ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? ⟩ Бритни Спирс запретили вход в люксовый отель

Дело в том, что певица была давней гостьей в этом пятизвездочном отеле. Она постоянно бронирует там спа-салон и салон красоты, ведь ей нравится большой крытый бассейн и массаж. Но оказалось, что Спирс ходит там голой. Поэтому гости пожаловались на ее поведение и отметили, что оно вызывает у них дискомфорт.

«Бритни уже много лет ходит к нам, но в последнее время она причиняет головную боль персоналу, так как гости постоянно жалуються на ее внешний вид», – отметил руководитель отеля.

Он также добавил, что иногда к ним приезжают почтенные гости, которые тратят большие деньги на отдых и покой, поэтому не хотят смущаться при встрече с обнаженной звездой.

«Поэтому сейчас ей не разрешено приходить в отель, особенно в спа-центр», – рассказывает руководитель.

Интересно, что представители певицы говорят, что это неправда и Бритни себе такого не позволяет.

Напомним, в последнее время Бритни Спирс очень странно себя ведет, что неоднократно вызывало опасения у поклонников относительно ее состояния здоровья. Группа защиты здоровья «Akathisia Alliance for Education and Research» предположила, что у женщины может быть редкое психическое заболевание акатизия, которое вызывает желание постоянно двигаться.

Известно, что последние годы артистка не выступает на сцене. С музыки она переключилась на писательскую деятельность.