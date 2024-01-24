Женщина похудела на 54 килограмма, но она об этом сожалеет: что же пошло не так?

Кето-диета полностью разрушила отношение женщины к еде - она стала «одержимой» калорийностью продуктов и унижала себя за лишний банан.

Она считает, что эта диета игнорирует множество научных фактов о пользе тех или иных продуктов. Хотя в конце концов удалось похудеть, этот путь был полон мучений и ощущения, что она «неудачница», пишет Buisness Insider.

Издание рассказывает историю Дженнифер Стил, которая начала кето-диету в 2018 году. По словам женщины, на «кето» нужно было придерживаться определенного дефицита калорий.

Один из главных принципов диеты заключался в том, что нельзя было съедать более 20 граммов чистых углеводов в день. Поэтому женщина стала буквально «одержимой» этикетками: она постоянно вычитывала состав продуктов и не могла позволить себе даже ограниченное количество еды, которая, казалось бы, является полезной с точки зрения здорового питания.

Например, нельзя было вообще есть картофель, рис, хлеб, макароны, банан, хлеб, овсянку, бобы и тому подобное.

По словам женщины, на первых порах диеты она чувствовала себя хорошо. Однако это ощущение быстро пропало из-за жестоких ограничений, которые она устанавливала сама себе. По итогу, выдерживать их было невозможно, поэтому были срывы. «Вместо того, чтобы утешать себя маленьким печеным картофелем, я ела большой жареный картофель», - говорит она.