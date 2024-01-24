Женщина похудела на 54 килограмма, но она об этом сожалеет: что же пошло не так?

Женщина смогла сбросить на кето-диете 54 килограмма меньше чем за год, однако теперь об этом сильно сожалеет: жесткие принципы «кето» полностью разрушили ее отношения с едой, пишет Unian.
Кето-диета полностью разрушила отношение женщины к еде - она стала «одержимой» калорийностью продуктов и унижала себя за лишний банан.
Она считает, что эта диета игнорирует множество научных фактов о пользе тех или иных продуктов. Хотя в конце концов удалось похудеть, этот путь был полон мучений и ощущения, что она «неудачница», пишет Buisness Insider.
Издание рассказывает историю Дженнифер Стил, которая начала кето-диету в 2018 году. По словам женщины, на «кето» нужно было придерживаться определенного дефицита калорий.
Один из главных принципов диеты заключался в том, что нельзя было съедать более 20 граммов чистых углеводов в день. Поэтому женщина стала буквально «одержимой» этикетками: она постоянно вычитывала состав продуктов и не могла позволить себе даже ограниченное количество еды, которая, казалось бы, является полезной с точки зрения здорового питания.
Например, нельзя было вообще есть картофель, рис, хлеб, макароны, банан, хлеб, овсянку, бобы и тому подобное.
По словам женщины, на первых порах диеты она чувствовала себя хорошо. Однако это ощущение быстро пропало из-за жестоких ограничений, которые она устанавливала сама себе. По итогу, выдерживать их было невозможно, поэтому были срывы. «Вместо того, чтобы утешать себя маленьким печеным картофелем, я ела большой жареный картофель», - говорит она.
Как говорит сама Дженнифер, ее опыт может показаться незначительным для тех, у кого никогда не было проблем с перееданием. Однако на «кето»осознание того, что она не может что-то есть, еще больше поощряло желание к «запрещенным» продуктам.
Руководствуясь принципами диеты Дженнифер выбирала для себя не то меню. Ее цель состояла в том, чтобы исключить все «неправильное» и есть только продукты с низким содержанием углеводов и без сахара. Она ела протеиновые батончики, диетическое печенье/сладости, продукты с высоким содержанием жира (колбаса и бекон), чтобы почувствовать хоть какую-то сытость в течение дня.
Стил говорит, что она знала о важности белка для организма, однако на «кето» старалась максимально наедаться жирами. «В итоге у меня был ограниченный выбор продуктов и чрезвычайно повышенный уровень холестерина», - заявила женщина.
Когда она почувствовала первый успех, осознав, что худеет - начала действовать в отношении себя еще жестче. Количество ограничений в отношении углеводов и продуктов увеличилось: она ела намного меньше, чем должна была бы, учитывая ее вес и уровень активности.
«Я знала, что перегибаю палку, но часть меня цеплялась за успех и хотела больших результатов», - делится Стил.
В конце концов она пришла к выводу, что на «кето» не получает огромного количества витаминов, минералов и других макроэлементов, которые содержатся в «запрещенных» продуктах.