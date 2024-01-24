Как уровень образованности влияет на продолжительность жизни - исследование ученых

Ученые проанализировали данные из 59 стран мира.

Об этом пишет Medical Xpress со ссылкой на журнал The Lancet Public Health.

Исследователи знали, что те, кто достиг высшего уровня образования, живут дольше других, но до сих пор они не знали, в какой степени.

Они обнаружили, что риск смерти снижается на 2% с каждым дополнительным годом обучения. Это означает, что у тех, кто окончил шесть классов начальной школы, риск смерти был ниже в среднем на 13%. После окончания средней школы риск смерти снизился почти на 25%, а 18-летнее образование снизило риск на 34%.

Исследователи сравнили влияние образования с другими факторами риска, такими как здоровое питание, курение и употребление слишком большого количества алкоголя, и обнаружили, что последствия для здоровья аналогичны. Например, польза 18-летнего образования сравнима с пользой от употребления идеального количества овощей, а не с отказом от овощей вообще. Совершенно не ходить в школу так же вредно, как выпивать пять и более алкогольных напитков в день или выкуривать десять сигарет в день в течение 10 лет.

Хотя польза от образования самая большая для молодых людей, люди старше 50 и даже 70 лет по-прежнему получают пользу от влияния образования.

Исследователи не выявили существенной разницы в эффектах образования между странами, достигшими разных стадий развития. Это означает, что более длительное образование одинаково эффективно в богатых странах, как и в бедных странах.

В исследовании были собраны данные из 59 стран и включены более 10 000 данных, собранных из более 600 опубликованных статей. Большинство исследований, включенных в это исследование, были проведены в странах с высоким уровнем дохода, что подчеркивает необходимость дополнительных исследований в странах с низким и средним уровнем дохода, особенно в странах к югу от Сахары и Северной Африки, где данных недостаточно.