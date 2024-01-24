Стало известно, почему богатые люди не закрывают окна

Cоздается впечатление, будто вы заглядываете в выставочный зал. Открытые окна незаметно стали неотъемлемой частью элитных домов по всей Америке, пишет The Atlantic.

Отмечается, что большинство людей по-прежнему закрывают шторы, но, согласно исследованию Министерства энергетики США, американцы, которые зарабатывают более 150 000 долларов, почти в два раза чаще оставляют окна открытыми, чем те, кто зарабатывает от 20 000 до 29 000 долларов.

Указывается, что открытые окна пропускают естественный свет, улучшают самочувствие и открывают вид на внешний мир. Однако, они при этом выставляют на обозрение прохожим то, что находится внутри, а также отводят тепло. Конечно, для многих опасения по поводу конфиденциальности и финансов перевешивают преимущества для эстетического и психического здоровья. Но для людей с самым высоким доходом расчет иной: им легче получить естественное освещение и уединение, и им не нужно так сильно беспокоиться о расходах на отопление и охлаждение. Так, постепенно открытые окна и стали символом статуса.

«Эти окна без штор стали одним из самых изысканных проявлений привилегий. Они привлекают внимание не только потому, что позволяют нам заглянуть внутрь красивых домов, но и потому, что излучают ту уверенность и стабильность, о воспроизведении которых мало кто из нас может мечтать», - говорится в публикации.