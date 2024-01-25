ГОРОСКОП НА 25 ЯНВАРЯ ⟩ Творческих Близнецов ждут неожиданные идеи, а для влюбленных Стрельцов это будет очень хороший день

Лев

Нежелательно проявлять излишнее упрямство, агрессивно настаивать на своем, навязывать окружающим свою волю. Это отличный день для проявления гибкости и сговорчивости, сдержанности в общении, некоторой мягкости; не стоит опасаться, что окружающие сядут вам на шею – просто все будут чувствовать себя несколько спокойнее, если не придется тратить время и силы на борьбу за власть удовлетворение своих амбиций.

Вам не грозит недостаток внимания, в течение всего дня вы будете окружены заботой. Даже в дружеских отношениях с представителями противоположного пола присутствует элемент кокетства и флирта, и вы получаете от этого удовольствие, даже если знаете, что о серьезном романтическом увлечении речи быть не может.

Дева

День гармоничный и спокойный, преобладают позитивные тенденции, вы же используете сложившуюся ситуацию для достижения своих целей. Появляется возможность воплотить в жизнь творческие идеи, реализовать давние замыслы. Можно заниматься ремонтом и обустройством жилья, покупать мебель, наводить порядок.

Во всех сферах жизни заметна тенденция к избавлению от излишнего, наносного. Вряд ли кому-то удастся навязать вам свою волю, ввести вас в заблуждение. Прекрасно понимая и суть, и причину своих стремлений и желаний, вы двигаетесь вперед, не мешая желающим присоединиться. В романтических отношениях наступает момент, когда вашему избраннику предстоит принять важное решение.

Весы