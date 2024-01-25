Новогодние праздники закончились и после сытного застолья вновь пришедшие килограммы могут дать о себе знать. Как правило, отпраздновав один из самых главных праздников – Новый год, мы с нетерпением начинаем ждать прихода лета, что бы скинуть душную, тяжелую зимнюю одежду и накинуть на себя легкие кофточки и футболки.
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ПРАВИЛО ОДНОГО УПРАЖНЕНИЯ ⟩ Таллиннский фитнес-тренер дала советы, как привести себя в форму после праздников
Некоторые из нас хотят скинуть не только одежду, но и пару-тройку лишних килограмм, думая, как лучше это сделать и с чего начать. Наш портал Limon.ee решил обратиться к специалисту по спортивному образу жизни Диане Винниковой и помочь читателем разобраться с этим вопросом.