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ПРАВИЛО ОДНОГО УПРАЖНЕНИЯ ⟩ Таллиннский фитнес-тренер дала советы, как привести себя в форму после праздников

Арменуи Геройская
, репортер
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Фото: Konstantin Sednev

Новогодние праздники закончились и после сытного застолья вновь пришедшие килограммы могут дать о себе знать. Как правило, отпраздновав один из самых главных праздников – Новый год, мы с нетерпением начинаем ждать прихода лета, что бы скинуть душную, тяжелую зимнюю одежду и накинуть на себя легкие кофточки и футболки.

Некоторые из нас хотят скинуть не только одежду, но и пару-тройку лишних килограмм, думая, как лучше это сделать и с чего начать. Наш портал Limon.ee решил обратиться к специалисту по спортивному образу жизни Диане Винниковой и помочь читателем разобраться с этим вопросом.

Диана Винникова – фитнес-тренер, которая восемь лет назад начала заниматься в зале с персональным тренером с нуля, имея за спиной лишь опыт групповых тренировок, а сейчас она действующая спортсменка в категории фитнес-бикини, призер международных соревнований. Когда Диана только начала свой путь в спорте, то уже через год регулярных тренировок в тренажерном зале вышла на сцену впервые. Ныне выступает в федерации бодибилдинга NPC, представляя Эстонию на международных соревнованиях.

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