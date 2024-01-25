ПРАВИЛО ОДНОГО УПРАЖНЕНИЯ ⟩ Таллиннский фитнес-тренер дала советы, как привести себя в форму после праздников

Некоторые из нас хотят скинуть не только одежду, но и пару-тройку лишних килограмм, думая, как лучше это сделать и с чего начать. Наш портал Limon.ee решил обратиться к специалисту по спортивному образу жизни Диане Винниковой и помочь читателем разобраться с этим вопросом.

Диана Винникова – фитнес-тренер, которая восемь лет назад начала заниматься в зале с персональным тренером с нуля, имея за спиной лишь опыт групповых тренировок, а сейчас она действующая спортсменка в категории фитнес-бикини, призер международных соревнований. Когда Диана только начала свой путь в спорте, то уже через год регулярных тренировок в тренажерном зале вышла на сцену впервые. Ныне выступает в федерации бодибилдинга NPC, представляя Эстонию на международных соревнованиях.