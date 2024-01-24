СТАЛА СЛИШКОМ МАЛЕНЬКОЙ ⟩ Депутат Рийгикогу Раймонд Кальюлайд выставил свою квартиру на продажу

«Если бы она не стала слишком маленькой, мы бы провели в ней еще много замечательных лет», - признался политик Раймонд Кальюлайд в социальных сетях, публикуя объявление об аренде своей квартиры. Однако спустя несколько недель эта же квартира была выставлена на продажу. «Я передумал», - сказал Кальюлайд изданию Elu24.