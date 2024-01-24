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СТАЛА СЛИШКОМ МАЛЕНЬКОЙ ⟩ Депутат Рийгикогу Раймонд Кальюлайд выставил свою квартиру на продажу

Геттер Трумси
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Фото: Taavi Sepp

«Если бы она не стала слишком маленькой, мы бы провели в ней еще много замечательных лет», - признался политик Раймонд Кальюлайд в социальных сетях, публикуя объявление об аренде своей квартиры. Однако спустя несколько недель эта же квартира была выставлена на продажу. «Я передумал», - сказал Кальюлайд изданию Elu24.

Несколько недель назад, 10 января, член Рийгикогу Раймонд Кальюлайд поделился на своей странице в Facebook объявлением об аренде жилья.

«Мы сдаем нашу квартиру в центре города. Если бы она не стала слишком маленькой, мы бы провели в ней много замечательных лет», - заявил Кальюлайд. Прошлой весной у Кальюлайда и его жены Яане родился второй ребенок.

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