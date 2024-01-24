ВИДЕО ⟩ В Йыхви пожилой водитель выбрал очень необычный путь к полицейскому участку

На официальной странице Йыхвиского полицейского участка в Facebook был опубликован видеоролик, сделанный во вторник, который заставил сотрудников участка задуматься.

«Мы привыкли видеть всякие странные и неожиданные вещи в нашей работе, но это зрелище даже нас заставило немного удивиться», - говорится в сообщении.

Ситуация выглядит следующим образом: «Камера наблюдения Йыхвиского полицейского участка зафиксировала вчера странную траекторию движения, когда господин за рулем Volkswagen подвез своего пассажира прямо ко входу в участок, воспользовавшись лестницей, предназначенной для пешеходов».

Пост сопровождался видеозаписью, на которой пожилой водитель отважно спускается по лестнице прямо перед полицейским участком. «На видео видно, что пожилой водитель выбрал самый прямой путь к служебному помещению, которым оказалась лестница для пешеходов прямо перед главным входом».