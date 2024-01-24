В ресторанах Lido убирать посуду будут роботы

В настоящее время в Латвии роботы помогают обслуживать клиентов в ресторанах Lido в торговых центрах Akropole Alfa и Spice. В дальнейшем планируется внедрить эту или подобную технологию во всей сети общественного питания Lido.

В компании отмечают, что на внедрение технологии ушел почти год. При этом Lido не упоминает об инвестициях в проект.

В компании отмечают, что новая технология призвана облегчить ежедневный труд сотрудников, повысить производительность и улучшить качество обслуживания клиентов.

Роботы представляют собой устройства среднего размера со встроенными полками для подносов. Благодаря функции автономного передвижения, настройкам навигации и способности избегать препятствий роботы перемещаются по залу, предлагая клиентам поставить подносы с грязной посудой на полки, поясняют представители Lido.

В компании также отмечают, что настройки роботов позволяют им распознавать различные ситуации и действия, а также заставляют робота реагировать на них с помощью соответствующего голосового управления, что обеспечивает интерактивное общение с клиентами.