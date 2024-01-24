ФОТО ⟩ «Как дойти до ЭМО и не свернуть шею?!» Жительница Таллинна возмущена состоянием пешеходных дорожек около ITK

Екатерина (42) отправилась на процедуру, которую она решила не называть, в Ида-Таллиннскую центральную больницу во вторник в обед. От остановки до здания больницы, по ее словам, она дошла почти без каких-либо проблем, но то, что она увидела на подходе к поликлинике и отделению экстренной медицинской помощи (ЭМО) шокировало ее.

«От фонтана до входа ведут пешеходные дорожки, которые полностью были покрыты льдом, а между сугробами по обеим сторонам дорожки красовалась огромная лужа глубиной по щиколотку. Обходить это пришлось частично по газону, который тоже был как каток, и - по сугробу», - возмущается жительница Таллинна.

Екатерина задается вопросом: если она сама кое-как смогла пройти этот квест и не упасть, то как же там ходят пожилые люди или те, кто уже итак успел получить травму в такую погоду и шел за помощью в ЭМО?

«Как дойти до ЭМО и не свернуть шею?!» - спрашивает Екатерина.

Фотограф портала Limon.ee отправился на улицу Рави, чтобы посмотреть, какова же ситуация с пешеходными дорожками в больничном дворике в среду, 24 января. Он отметил, что сегодня днем проблемой явно озадачились: во дворе между зданиями больницы установлен насос, выкачивающий в канализацию воду.

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Мы обратились за комментарием к пресс-секретарю Ида-Таллиннской центральной больницы, Эне Вейксаар, спросив, почему в учреждение, где лечат людей, практически невозможно дойти без новых травм; кто должен следить за состоянием пешеходных дорожек в этом месте и кто будет нести ответственность, если человек получит в этом месте травму?

В ответ на наш запрос, Вейксаар прислала снимки, сделанные с другого ракурса. На них запечатлен непосредственно вход в ЭМО и поликлинику, дорожки к которому, естественно, идеально чистые.

Фотография, которую прислала в редакцию Limon.ee представитель больницы. Фото: Ida-Tallinna keskhaigla

Фотография, которую прислала в редакцию Limon.ee представитель больницы. Фото: Ida-Tallinna keskhaigla

«Скорее, людей волнует вопрос, как добраться от автобусной остановки до больницы в целости и сохранности», - считает Вейксаар.

Есть вероятность, что за этой территорией должны следить другие инстанции, поэтому мы также обратились в районную управу Кесклинн, но ответа пока не получили. Мы опубликуем его при первой возможности.