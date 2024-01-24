ФОТО ⟩ Pakendikeskus снова в деле! «Откуда берется пыль и куда делось приглашение на прием?»

На прошлой неделе стало известно, что в этом году не все члены Рийгикогу получат приглашения на празднование Дня независимости от президента Алара Кариса. «От парламента приглашены правление Рийгикогу, председатели и заместители председателей комиссий, а также лидеры политических фракций», - подтверждает советник президента по связям с общественностью Индрек Треуфельдт.