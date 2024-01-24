Pakendikeskus воспользовался скандалом с приглашениями на президентский прием и превратил его в рекламный трюк. «Чтобы платье для приема не собирало пыль!» рекламируют они свой продукт, пишет Elu24.
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ФОТО ⟩ Pakendikeskus снова в деле! «Откуда берется пыль и куда делось приглашение на прием?»
На прошлой неделе стало известно, что в этом году не все члены Рийгикогу получат приглашения на празднование Дня независимости от президента Алара Кариса. «От парламента приглашены правление Рийгикогу, председатели и заместители председателей комиссий, а также лидеры политических фракций», - подтверждает советник президента по связям с общественностью Индрек Треуфельдт.