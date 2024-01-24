Ребенок родился на парковке фастфуда и получил прозвище одновременно с именем

В разговоре с Fox News Digital мать троих детей рассказала, что 12 января у нее начались схватки, она разбудила мужа и собралась ехать в больницу. Уже в машине она поняла, что рожает и попросила остановиться. Ближайшим местом была парковка McDonald's.

Женщина выскочила из машины и запрыгнула в багажник своего внедорожника. «Как только я узнала, что скорая помощь уже рядом, я тужилась и в течение нескольких минут они практически вбежали и подхватили ребенка», - вспоминает она.

Мальчик родился на две недели раньше срока, его назвали Мика. Поскольку ребенок появился на свет во время шторма, ему дали несколько смешных прозвищ: «Макфлурри», «Микки Д'с», «Макбэби» и «Смолл Фрай» («McFlurry,» «Mickey D's,» «McBaby» and «Small Fry»).