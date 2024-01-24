Принцесса Шарлотта унаследует бесценную реликвию от принцессы Дианы

Потрясающую диадему носила покойная принцесса Уэльская в день своей свадьбы в 1981 году, когда она вышла замуж за принца Чарльза. По словам королевских инсайдеров, статус принцессы Шарлотты как старшей внучки принцессы Дианы означает, что она будет иметь право первого выбора, когда дело дойдет до того, какие сокровища она унаследует в возрасте 18 лет. Выступая в 2021 году, инсайдер, близкий к семьям Кембриджских и Спенсеров, сказал, что восьмилетняя принцесса Шарлотта «будет иметь право выбора среди дворцовых драгоценностей».

Считается, что возраст принцессы Шарлотты, а также ее более высокая позиция в королевской линии наследования даст ей приоритет перед дочерью принца Гарри, принцессой Лилибет, которой всего два года. Культовая тиара Спенсеров, которая, без сомнения, является самой ценной реликвией семьи Спенсеров, сейчас хранится в семейном доме Альтхорп Хаус и находится под опекой младшего брата принцессы Дианы, графа Чарльза Спенсера. Однако один инсайдер утверждал, что диадеме уже уготовано большое будущее.

В интервью GoodToKnow королевский источник сообщил: «Уильям близок со своим дядей и спросил, можно ли когда-нибудь передать Шарлотте тиару его матери. Уильям вполне осознает, что у графа есть собственные дочери, но они согласились, что культовое украшение Дианы принадлежит ее первой внучке».

Тем временем другой инсайдер из дворца рассказал NewIdea о «головокружительном волнении» принцессы Шарлотты по поводу наследования бесценной реликвии.

«Она знает все о своей бабушке Диане, ведь Диана – одно из ее имен. Она также видела фотографии, на которых она носит тиару. Шарлотта более чем осознает, что она принцесса, и у нее уже есть пластиковые диадемы и платья, которыми она играет. Это очень мило».

Коллекция ювелирных украшений принцессы Шарлотты должна быть роскошной, поскольку ходят слухи, что она также унаследует инкрустированную изумрудами Владимирскую тиару, которую любила покойная королева Елизавета II.