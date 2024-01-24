ФОТО ⟩ Тоомас Уйбо об ушедшем отце: юмор был с ним до конца

«Я не знаю, с чего начать...», – пишет музыкант Тоомас Уйбо в Facebook. «Я сидел у больничной койки и держал его за руку. Мы оба понимали, что это последние мгновения, когда мы вместе. Мы старались общаться, я задавал ему вопросы, он пытался на них ответчать. «Хотелось бы еще раз попробовать родниковую воду, в которой плавали бы ягоды брусники» », – вспоминает Уйбо.

«Его первый сын родился в 1971 году, второй – в 1973 году. Потом переезд из Таллинна в Тарту. Тоомингас, Хермакюла и старый страх Ирд задавали тон театральной жизни деревянного города. Жизнь – это хаос, но папа в нем хорош. Иногда беседовал со своими мальчишками на глубокие философские темы. Прочтите это и прочтите то! На кухне постоянно сидели Руннель и Каалеп. Последний дымит так, что в маленькой комнате каждый раз становилось нечем дышать. Но что-то останется с этими стариками на всю жизнь. Отец больше всего ненавидел лицемерие и несправедливость, и не скрывал своей огромной способности к сопереживанию. Что-то останется с тобой на всю жизнь», – делиться Уйбо в своем посте в Facebook о своем детстве и моментами, проведенные с отцом.