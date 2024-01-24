ВИДЕО ⟩ «Ему все-таки очень повезло!» Водитель грузовика переоценил свои возможности на дороге и съехал в кювет

«Водитель грузовика не выбрал скорость, соответствующую дорожным и погодным условиям, в результате чего потерял контроль над транспортным средством и съехал с дороги», - говорится в посте. «К счастью, в тот момент на дороге не было других транспортных средств, иначе авария могла бы быть гораздо более трагичной».

«Мы хотели бы еще раз напомнить вам, что в зимнюю погоду дорожные условия могут быть очень непредсказуемыми, поэтому следует выбирать соответствующую скорость и учитывать, что тормозной путь будет длиннее. Кроме того, сцепление на участке дороги может быть очень хорошим в один момент, но уже через несколько метров дорога может покрыться черным льдом, особенно на открытых участках. Оставьте больше времени на дорогу - лучше приехать позже, но в безопасности», - призывают всех полицейские Йыхвиского отделения.