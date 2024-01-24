Зимняя погода вновь принесла нам сложные дорожные условия, и ездить стало еще опаснее. «Водитель грузовика не выбрал скорость, соответствующую дорожным и погодным условиям, в результате чего потерял контроль над транспортным средством и съехал с дороги», - говорится в сообщении Йыхвиского полицейского участка в социальных сетях. Об этом пишет Elu24.
ВИДЕО ⟩ «Ему все-таки очень повезло!» Водитель грузовика переоценил свои возможности на дороге и съехал в кювет
Йыхвиский полицейский участок поделился в социальных сетях видеороликом серьезного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 15 января на 143 км шоссе Таллинн-Нарва.
«Водитель грузовика не выбрал скорость, соответствующую дорожным и погодным условиям, в результате чего потерял контроль над транспортным средством и съехал с дороги», - говорится в посте. «К счастью, в тот момент на дороге не было других транспортных средств, иначе авария могла бы быть гораздо более трагичной».
Мужчина, находившийся за рулем грузовика отделался лишь сильным испугом.
«Этому кузнецу подфартило, что никто не пострадал», - говорит один из комментаторов. «Ему повезло», - добавляет другой.
«Мы хотели бы еще раз напомнить вам, что в зимнюю погоду дорожные условия могут быть очень непредсказуемыми, поэтому следует выбирать соответствующую скорость и учитывать, что тормозной путь будет длиннее. Кроме того, сцепление на участке дороги может быть очень хорошим в один момент, но уже через несколько метров дорога может покрыться черным льдом, особенно на открытых участках. Оставьте больше времени на дорогу - лучше приехать позже, но в безопасности», - призывают всех полицейские Йыхвиского отделения.
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