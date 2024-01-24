Детские имена, которые выйдут из моды в 2024 году: родителям они не нравятся

Когда дело доходит до выбора имени для ребенка, многие родители часами составляют целый список, прежде чем окончательно определиться. И при этом большинство родителей не выбирают одни и те же имена, в связи с чем эксперты BabyCenter предсказывают, что 40 имен «вымрут» в 2024 году

«Имена девочек, которые были популярны, впали в немилость за последнее десятилетие, особенно Аманда, Анджела, Брук, Диана и Мишель. Все они входили в сотню лучших в 1980-х и 90-х годах, в 2023 году их популярность снизилась», - говорится в заявлении BabyCenter.

Также отмечается, что популярные среди мальчиков имена, оканчивающиеся на «-ден», уже тоже практически не используются (Эйден, Райден, Джейден).

Кроме того, по выводам экспертов, становятся менее популярными как для мальчиков, так и для девочек фамилии, ставшие именами (Бэйлор, Брэдли, Брэдли, Клейтон, Хендрикс, Престон, Рид, Окли, Маккензи, Сойер).

Имена мальчиков, которые могут исчезнуть

Юлиус, Джейден, Джонни, Райден, Рид, Брэди, Насир, Ронан, Брэдли, Клейтон, Хендрикс, Принстон, Иден, Орион, Престон, Максимус, Бэйлор, Рафаэль.