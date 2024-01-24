Закрывается еще один любимый ресторан жителей Таллинна: что же откроется на его месте?!

Когда редакция Limon.ee узнала о закрытии из своего источника, мы сразу же обратились к руководству ресторана. Заведению Lore Bistroo, которое по слухам будет располагаться на месте закрывшего двери Kampai, и представителю квартала Ноблесснер мы тоже задали несколько вопросов.

От ресторана Kampai ответа мы так и не получили, а представитель Lore Bistroo коротко сказал, что эту тему они не комментируют.

Анн Виркус, руководитель отдела специальных проектов Noblessner Arendus OÜ, отметила, что прокомментировать причины закрытия могут только владельцы ресторана Kampai. «Новый ресторан не будет называться Lore. Пока рано говорить об этом, но когда придет время, мы сообщим вам», - сказала она.

Ресторан финского шеф-повара Ким Миккола Kampai работал в формате изакая - это тип японского неформального питейного заведения, в котором посетители выпивают после рабочего дня, а характерные закуски подаются на маленьких тарелках.