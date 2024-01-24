НЕ ДАЛИ «ОСКАР» ЗА «БАРБИ» ⟩ Райан Гослинг возмущен пренебрежением к Марго Робби

Райан Гослинг был номинирован на престижную премию за лучшую мужскую роль второго плана за роль Кена в фильме «Барби». Однако его разочаровало то, что американская киноакадемия не удостоила вниманием его коллег: Марго Робби за роль Барби и режиссера картины Грету Гервиг,пишет Womanhit. Артист выразили свое недовольство в соцсети.
«Не существует Кена без Барби, и не существует фильма о Барби без Греты Гервиг и Марго Робби, двух людей, наиболее ответственных за этот исторический, всемирно известный фильм», – заявил Гослинг. По его словам, никакое признание не было бы возможным для кого-либо из участников картины «без их таланта, выдержки и гениальности». «Сказать, что я разочарован тем, что они не номинированы в своих категориях, было бы преуменьшением», – добавил Райан.
На церемонии вручения премии актер поблагодарил киноакадемию за оказанную ему честь и раскритиковал ее за игнорирование Робби и Гервиг. «Несмотря ни на что, не имея ничего, кроме пары бездушных, полураздетых кукол без промежности, они рассмешили нас, разбили нам сердца, они продвинули культуру и вошли в историю», – цитирует Райана Гослинга Daily Mail.