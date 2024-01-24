НЕ ДАЛИ «ОСКАР» ЗА «БАРБИ» ⟩ Райан Гослинг возмущен пренебрежением к Марго Робби

«Не существует Кена без Барби, и не существует фильма о Барби без Греты Гервиг и Марго Робби, двух людей, наиболее ответственных за этот исторический, всемирно известный фильм», – заявил Гослинг. По его словам, никакое признание не было бы возможным для кого-либо из участников картины «без их таланта, выдержки и гениальности». «Сказать, что я разочарован тем, что они не номинированы в своих категориях, было бы преуменьшением», – добавил Райан.