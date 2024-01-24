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Финский рэпер Käärijä раскрыл, сколько он заработал на онлайн-платформе для взрослых OnlyFans

Инна-Катрин Хейн
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Käärijä.
Käärijä. Фото: EPA / KIMMO BRANDT / Scanpix

Käärijä, финский рэпер, занявший второе место на прошлогоднем конкурсе «Евровидение», присоединился к онлайн-сообществу OnlyFans, ориентированному в основном на взрослых, и опубликовал вместе с партнером по сцене Häärijä на своем аккаунте платный рождественский календарь.

30-летний Käärijä раскрыл в подкасте Эско Сеппянен Urheilucast, что заработал неплохую сумму на своем рождественском календаре, сообщает Ilta-Sanomat.

«Насколько я помню, в декабре доход от него составил около 40 000 долларов», - сказал Käärijä.

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