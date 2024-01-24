Käärijä, финский рэпер, занявший второе место на прошлогоднем конкурсе «Евровидение», присоединился к онлайн-сообществу OnlyFans, ориентированному в основном на взрослых, и опубликовал вместе с партнером по сцене Häärijä на своем аккаунте платный рождественский календарь.
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Финский рэпер Käärijä раскрыл, сколько он заработал на онлайн-платформе для взрослых OnlyFans
30-летний Käärijä раскрыл в подкасте Эско Сеппянен Urheilucast, что заработал неплохую сумму на своем рождественском календаре, сообщает Ilta-Sanomat.