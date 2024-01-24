Финский рэпер Käärijä раскрыл, сколько он заработал на онлайн-платформе для взрослых OnlyFans

Käärijä, финский рэпер, занявший второе место на прошлогоднем конкурсе «Евровидение», присоединился к онлайн-сообществу OnlyFans, ориентированному в основном на взрослых, и опубликовал вместе с партнером по сцене Häärijä на своем аккаунте платный рождественский календарь.