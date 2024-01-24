Врачи Кейт Миддлтон не пускают к ней в палату никого, кроме Уильяма, – поклонники обеспокоены

Во-первых, от своих обязанностей отстранился Уильям, якобы чтобы присмотреть за детьми, пока супруга в больнице, во-вторых, Кейт пробудет на больничном вплоть до Пасхи. А теперь еще стало известно, что к ней в палату не пускают никого, кроме супруга.

Как пишет Hello!, многодетная мама до сих пор не виделась со своими детьми. С Джорджем, Шарлоттой и Луи она общалась только по видеосвязи. Пользователи Сети недоумевают: если операция плановая и прошла успешно, почему Кейт не навестили даже родители, а уж тем более любимые дети? Впрочем, есть вероятность, что принцесса Уэльская не считает нужным обременять малышей своими проблемами со здоровьем. Источник рассказал, что в заграничных поездках многодетная мама постоянно созванивается с наследниками, и эта практика для них привычна.

Говорят, что уже в четверг Кейт выпишут. А как обстоят дела со здоровьем Карла III, пока неизвестно: ему, напомним, тоже провели операцию в связи с увеличением простаты. На фоне этих новостей стало известно, что у Сары Фергюсон, бывшей жены принца Эндрю, обнаружилизлокачественную меланому - всего несколько месяцев назад герцогиня Йоркская лечилась от рака груди.