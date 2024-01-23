«Я пришел им на помощь в четыре часа ночи, потому что им было холодно. Я пошел навстречу, потратил около двух часов своего собственного времени», - рассказал в социальных сетях человек, отправившийся помогать попавшим в беду молодым людям, и пожаловался, что ему заплатили только 35 евро из обещанных 50 евро, пишет Elu24 .

Неделя началась с оживленной дискуссии в группе Märgatud: Tartus в Facebook. Все началось с публикации о том, как попавшим в беду молодым людям предложили помощь, но обещанных денег помощники так и не получили. В комментариях высказывались как те, кто был согласен с автором поста, так и те, кто считал, что недостающие 15 евро не должны портить впечатление от доброго дела. Некоторые провели быстрые математические расчеты и пришли к выводу, что помощник все равно остался в плюсе.