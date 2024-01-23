Откровенное интервью Лийс Лемсалу приковало сотни тысяч зрителей к экранам телевизоров

«Я не пила алкоголь два с половиной года», - призналась на прошлой неделе певица Лийс Лемсалу в эфире программы Pealtnägija. Откровенное интервью привлекло к экранам телевизоров тысячи людей, ожидавших, что певица скажет о слухах, распространяющихся о ней. «Ведущий, который вел передачу, сказал, что не может быть уверен в том, что все это правда», - рассказали Рейн Ланг и Вяйно Коорберг, ведущие радиопрограммы Kuku «О ситуации в прессе» (Olukorrast ajakirjanduses - прим.ред.) на радио Kuku, пишет Elu24.