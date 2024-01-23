Умер основатель Boney M. Франк Фариан

По информации, Фариан умер у себя дома в Майами. В 1961 году Фариан создал группу Frankie Farian und die Schatten и выступал с ней в местных ресторанах и танцевальных клубах. Известность пришла в 1964 году, когда группа приняла участие в международном рок-фестивале в Гамбурге. В 1968 году Фариан начал сольную карьеру.

Однако с середины 1970-х его карьера постепенно угасла, и Фариан начал заниматься поп-музыкой. Он является автором таких хитов Boney M., как Rasputin и Daddy Cool. Кроме того, Фариан основал несколько других поп-проектов, среди которых Eruption, Precious Wilson, Far Corporation, Milli Vanilli, La Bouche.

Фариан временами считался самым успешным немецким продюсером на международном уровне 1970-х и 1980-х годов. Хотя музыкальные критики часто относились к нему негативно. Его записи были проданы тиражом более 800 млн.