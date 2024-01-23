Звезда «Эмили в Париже» попала в реанимацию в Таиланде и назвала страшную причину

32-летняя знаменитость в своем Instagram сообщила, что в течение нескольких недель она находилась в реанимации в тяжелом состоянии из-за сепсиса. Впрочем, сейчас Эшли чувствует себя гораздо лучше, поэтому решила рассказать о болезни.

«В то время как я сижу здесь, восстанавливаясь после первых нескольких недель 2024 года, единственное слово, которое я могу сказать, это благодарность. Находясь в отпуске в декабре перед Новым годом, у меня обнаружили тонзиллит, переросший в критический септический шок, который заразил и поразил несколько моих органов. Я благодарна, что мое здоровье улучшилось, несмотря на нелестные прогнозы», - рассказала Парк.

Рядом с ней в палате всегда был парень, французский актер Пол Форман. Актриса восхитила кадрами, как он делал ей прическу.

В свою очередь в комментариях поклонники пожелали актрисе скорейшего выздоровления. К теплым словам поддержки присоединилась подруга Эшли, актриса Лили Коллинз, игравшая главную героиню в сериале «Эмили в Париже».

«Я едва могу смотреть на эти фото без слез. Я люблю тебя и всегда благодарна за то, что ты есть. И благодарна Полу за его невероятно большое сердце, и за то, что он был рядом на каждом шагу. Я не могу дождаться, когда уже можно будет обнять вас обоих», - написала в комментариях коллега.