ВИДЕО ⟩ Забавный конфуз произошел на публике с королевой Мэри и ее дочерью Изабеллой

Это случилось на праздничной церковной службе в Орхусском соборе в прошедшее воскресенье. Королева Мэри, король Фредерик и другие члены королевской семьи Дании присутствовали на специальной службе, посвященной вступлению на престол нового монарха, пишет Tsn.
В социальной Сети X один королевский поклонник поделился забавным видео, на котором видно, как королева Мэри махала толпе рукой и случайно запуталась рукой в волосах своей старшей дочери принцессы Изабеллы. На что 16-летняя девушка сначала приподняла брови, а после они вместе с мамой рассмеялись.
A little hair incident between Princess Isabella and Queen Mary 😁— ChristinZ (@ChristinsQueens) January 21, 2024
🎥 Billed Bladet pic.twitter.com/7iMHErYWwv
Напомним, на службе присутствовали и остальные дети королевской четы. Ранее мы показывали образы Изабеллы и ее младшей сестры принцессы Жозефины, которые очаровали публику.
Их бабушка, бывшая королева Дании Маргрете II также присутствовала на торжественной службе.