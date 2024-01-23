ВИДЕО ⟩ Забавный конфуз произошел на публике с королевой Мэри и ее дочерью Изабеллой

В социальной Сети X один королевский поклонник поделился забавным видео, на котором видно, как королева Мэри махала толпе рукой и случайно запуталась рукой в волосах своей старшей дочери принцессы Изабеллы. На что 16-летняя девушка сначала приподняла брови, а после они вместе с мамой рассмеялись.