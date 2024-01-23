Вт, 23.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG

ВИДЕО ⟩ Забавный конфуз произошел на публике с королевой Мэри и ее дочерью Изабеллой

Limon.ee
Copy
Фото: Gints Ivuskans/Shutterstock

Это случилось на праздничной церковной службе в Орхусском соборе в прошедшее воскресенье. Королева Мэри, король Фредерик и другие члены королевской семьи Дании присутствовали на специальной службе, посвященной вступлению на престол нового монарха, пишет Tsn.

В социальной Сети X один королевский поклонник поделился забавным видео, на котором видно, как королева Мэри махала толпе рукой и случайно запуталась рукой в волосах своей старшей дочери принцессы Изабеллы. На что 16-летняя девушка сначала приподняла брови, а после они вместе с мамой рассмеялись.

Напомним, на службе присутствовали и остальные дети королевской четы. Ранее мы показывали образы Изабеллы и ее младшей сестры принцессы Жозефины, которые очаровали публику.

Их бабушка, бывшая королева Дании Маргрете II также присутствовала на торжественной службе.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх