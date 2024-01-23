Навестить Кейт Миддлтон в больнице пускают только принца Уильяма

Примечательно, что в госпиталь к Кейт Миддлтон не допускают никого, кроме принца Уильяма. Дети герцогини Кембриджской пока так и не проведали маму: 10-летний принц Джордж и 8-летняя принцесса Шарлотта вполне могли бы вместе с отцом приехать в больницу. У пары также есть 5-летний сын принц Луи. Но им до сих пор не разрешили навестить маму, пишет Hello!.