«ВОТ ТАКИЕ ПОДРУЖКИ ОКАЗАЛИСЬ У ФЕИ» ⟩ Стало известно, почему Елену Блиновскую посадили в СИЗО на три месяца

Поводом для изменения меры пресечения стали неоднократные нарушения домашнего ареста – а именно новогодняя вечеринка, которая прошла в конце прошлого года в особняке Блиновской. Как ранее отмечала адвокат блогера, ничего противозаконного в ней не было, поскольку принимать гостей Елене не было запрещено, а общаться она не могла только с теми, кто проходит свидетелем по её делу. Однако, как выяснилось сегодня, женщина по фамилии Асмолова, подруга Блиновской и руководитель одной из её компаний, проходила свидетелем по её делу, а на допросе была ещё за несколько месяцев до мероприятия. Именно она и организовала вечеринку в доме Елены. При этом мероприятие должно было быть непубличным, а фотографии в сети опубликовала гостья, приехавшая из другого города. Как предположила сама Блиновская, её не предупредили, что этого делать не нужно.

По словам Елены Блиновской, она не была в курсе, что Асмолова является свидетелем, тем более что ни к налоговым вопросам, ни к продаже «марафонов» она отношения не имела. «В период с 2019 по 2021 год мы вообще с ней находились в качестве знакомых и никаким образом не соприкасались, тем более по данному уголовному делу, поэтому у меня вообще не было в голове даже такого факта, что она может быть лично свидетелем. Это очень важно. И действительно, то, что я нигде не подписывала, я не знала, что она является свидетелем по этому уголовному делу, у меня не было возможности узнать, что я нарушаю закон». Не знала об этом и адвокат блогера: это выяснилось спустя четыре дня после вечеринки.