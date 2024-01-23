ФОТОНОВОСТЬ ⟩ «Кто-то очень разозлился»: для пункта зарядки электромобилей неделя началась неважно

В открытой группе Märgatud Viljandis в Facebook в понедельник утром появилась публикация о пункте зарядки электромобилей, который находился в плачевном состоянии, вероятно, из-за воздействия внешних сил. «Синий понедельник», - написал автор поста, поделившись тремя фотографиями лежащего на земле пункта зарядки электромобилей Enefit.

«Кто-то очень разозлился», - предположил один из комментаторов. Другой предположил, что после зарядки люди уехали и забыли отключить свой автомобиль от сети.

В понедельник утром пункт подзарядки находился в плачевном состоянии. Фото: Kuvatõmmis Facebookist

По словам Керта Пяэбо, руководителя отдела электронной мобильности Enefit, полиция выяснит, что именно произошло.

«Пока неясно, что стало причиной случившегося, и полиция начала расследование. Мы надеемся получить видеозаписи с камер, расположенных рядом с зарядными устройствами, которые прольют свет на это дело», - сказал Пяэбо.

Пяэбо также отметил, что подобные инциденты происходят крайне редко. «Это второй подобный случай за последние 12 лет. Последний случай произошел около Лаагри Rimi, когда грузовик случайно задом въехал в пункт зарядки».

Как сообщается, ситуация была быстро разрешена. Фото: Erakogu

Ситуация не нанесла серьезного ущерба, и пункт зарядки был быстро восстановлен. «Во время инцидента один из наконечников зарядного устройства был поврежден и нуждался в замене. Поскольку зарядное устройство Enefit Volt пользуется популярностью у наших клиентов, мы быстро отреагировали на ситуацию, чтобы вернуть зарядное устройство в эксплуатацию. В настоящее время ситуация разрешилась, и зарядное устройство снова работает. Поскольку большая часть зарядного устройства осталась неповрежденной, инцидент, к счастью, не привел к большим затратам», - отметил Пяэбо.