Эстонская семья уже несколько лет ведет войну за личный мусорный контейнер

Агнес и Велло Деедин, пожилая пара, которая проживает в Тарту последние 55 лет рядом с кладбищем Раади на улице Пеэтри. Семья жила спокойно до тех пор, пока, по их мнению, с них грабительским образом не взяли арендную плату за мусорный контейнер, который был куплен ими.