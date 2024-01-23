Эстонская семья уже несколько лет ведет войну за личный мусорный контейнер

Агнес и Велло Деедин, пожилая пара, которая проживает в Тарту последние 55 лет рядом с кладбищем Раади на улице Пеэтри. Семья жила спокойно до тех пор, пока, по их мнению, с них грабительским образом не взяли арендную плату за мусорный контейнер, который был куплен ими.
Ситуация сильно встревожила Агнес и Велло, что они решили обратиться за помощью к своей дочери-адвокату, проживающей в Германии. Дочь попыталась разобраться в запутанной ситуации с AS Eesti Keskonnateenused (EKT), Эстонская служба окружающей среды, которая занимается вывозом мусора, но результат был безуспешен.