Современная молодежь желает иметь право голоса в формировании окружающей ее среды. Часто им не хватает поддержки родителей или слов ободрения. Анне Клейнберг, руководитель Центра детского душевного здоровья SA Tallinna Lastehaigla, рассказывает о том, как помочь детям стать самостоятельными и укрепить их уверенность в себе, а также о распространенных ошибках, допускаемых в этом процессе, в рамках кампании Таллиннского департамента образования «Создай мир». Об этом пишет Naine.
ТРЕВОЖНЫЙ ЗНАК ⟩ Эстонский психиатр Анне Клейнберг: если ребенок не говорит о своих мыслях дома, то...
Сегодня молодежи важно, чтобы их голос был в обществе услышан. «Хотя развитие каждого ребенка очень индивидуально, мы видим, что уже 11-12-летние дети хотят высказываться и говорить о вещах, которые их касаются и беспокоят. Для уже 14-16-летних очень важно иметь возможность изменить что-то в мире», - объясняет Анне Клейнберг.
Но, по словам эксперта, зачастую молодежь сама является самым большим препятствием для себя. «Они часто не уверены в себе, потому что не знают, достаточно ли они в своих действиях хороши. Они хотят лучшего и сделать что-то особенное, поэтому они склонны сравнивать себя с другими. Дети переживают, что для того, чтобы делать великие вещи, нужно быть голливудским режиссером, а это не так! Именно родной уголок и общество - это первый шаг для юного человека, место, где легче всего начать».
Ключевую роль в воспитании независимости и уверенности в себе играют школа, молодежная работа и дом. Детский психиатр, например, говорит, что школы, где ученики могут самостоятельно действовать, вносить вклад в коллективную деятельность, организовывать мероприятия и так далее, способствуют укреплению уверенности в себе. Роль родителей дома также имеет решающее значение. «Молодежи нужны умные и интеллигентные взрослые рядом - родители, которые их поддерживают».
Клейнберг также объясняет, какие занятия могут скорее тормозить, чем стимулировать развитие. Она также дает четыре совета относительно того, что каждый родитель мог бы сделать, чтобы помочь своему ребенку обрести независимость и уверенность в себе.
Распространенные ошибки:
- Подавление чувств и иронизирование
Часто ошибкой является принижение чувств подростка и нежелание вселить в него веру в то, что он со всем справится. Худшее, что вы можете сделать, - это иронизировать и смеяться над его планами.
- Увязание в негативе
Когда идею или действие воспринимают как нечто негативное, а не позитивное, и сосредоточивают свое внимание на их критике и комментировании.
- Передача своего жизненного опыта ребенку
Распространенной ошибкой родителей является желание давать своим детям советы, основанные на собственном жизненном опыте. Однако при этом взрослые забывают, что, хотя проблемы иногда могут быть универсальными, каждый человек уникален. Детям нужно дать возможность пробовать и самим экспериментировать.
Четыре совета относительно того, как поддержать уверенность и готовность ребенка к действию:
- Найдите своего внутреннего ребенка
Вспомните, каким вы были ребенком: что вам нравилось, в какие игры вы играли. Родитель не должен быть ужасно скучным и порядочным. Если вы сможете найти в себе внутреннего игривого ребенка, то ваш - сможет заинтересоваться миром и бросить вызов самому себе. Создайте ему такую обстановку, где есть место для игры, любопытства и открытия мира.
- Подавайте пример и приобщайте
Дети учатся относиться к жизни и миру через поступки и установки своих родителей. Подавайте пример! Если мы хотим, чтобы наши дети были активными деятелями, мы сами должны быть смелыми и предприимчивыми. Если сидеть на диване перед телевизором и отдавать приказы, этого не произойдет. Наши дети, независимо от их возраста, хотят участвовать в нашей жизни. Вот почему так важно вовлекать их в повседневную деятельность.
- Помогите сформулировать историю жизни ребенка
Дети формулируют нарратив своей жизни вместе с родителями. Поэтому родитель играет большую роль в решении вопроса о том, какую историю ребенок расскажет о себе. Родитель дает ребенку первое отражение его самого. Все начинается с того, как мы выражаем действия подростка словами - либо внушаем ему, что он может добиться успеха в том, что делает, либо, наоборот, сдерживаем его. Если мы делимся с ребенком позитивом и поощряем его, он становится более уверенным в себе и с большей вероятностью будет готов к действиям. Однако если мы будем отговаривать, это также оттолкнет его от действий.
- Создайте честную и открытую среду, где есть место для мыслей и идей
Чем открытее атмосфера, тем больше людей осмеливаются высказывать свои идеи и говорить то, что они думают. Подросток не будет делиться своими идеями дома, если боится получить критическую обратную связь от родителей. Это подавляет его уверенность и стремление. Вместо этого создайте обстановку, в которой нет ограничивающих рамок, но много поддерживающих и ободряющих слов и действий.
Информационная кампания Таллиннского департамента образования «Создай мир» призвана вдохновить молодых людей на действия для того, чтобы создать доверие, энтузиазм и чувство единения в окружающем сообществе. Кампания несет в себе идею о том, что улучшение окружающей среды начинается с отношения и поведения каждого. Каждый может создать, чувствовать и сохранять мир. Кампания также направлена на то, чтобы дать взрослым практические экспертные советы о том, как стать опорой для школьников.