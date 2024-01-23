ТРЕВОЖНЫЙ ЗНАК ⟩ Эстонский психиатр Анне Клейнберг: если ребенок не говорит о своих мыслях дома, то...

Распространенные ошибки:

Подавление чувств и иронизирование

Часто ошибкой является принижение чувств подростка и нежелание вселить в него веру в то, что он со всем справится. Худшее, что вы можете сделать, - это иронизировать и смеяться над его планами.

Увязание в негативе

Когда идею или действие воспринимают как нечто негативное, а не позитивное, и сосредоточивают свое внимание на их критике и комментировании.

Передача своего жизненного опыта ребенку

Распространенной ошибкой родителей является желание давать своим детям советы, основанные на собственном жизненном опыте. Однако при этом взрослые забывают, что, хотя проблемы иногда могут быть универсальными, каждый человек уникален. Детям нужно дать возможность пробовать и самим экспериментировать.

Четыре совета относительно того, как поддержать уверенность и готовность ребенка к действию:

Найдите своего внутреннего ребенка

Вспомните, каким вы были ребенком: что вам нравилось, в какие игры вы играли. Родитель не должен быть ужасно скучным и порядочным. Если вы сможете найти в себе внутреннего игривого ребенка, то ваш - сможет заинтересоваться миром и бросить вызов самому себе. Создайте ему такую обстановку, где есть место для игры, любопытства и открытия мира.

Подавайте пример и приобщайте