«ФУ!» ⟩ Американская актриса поделилась рецептом кофейного напитка из снега

Она рассказала, что за последние дни в том районе, где она живет, выпало очень много снега, поэтому она решила использовать его для приготовления напитков. Риз сгребла снег двумя чашками, добавила карамельный сироп и немного шоколадного, а затем дополнила смесь холодным кофе, чтобы придать ему «настоящий кофейный вкус».

После этого актриса выложила видео в своем TikTok, и оно мгновенно стало вирусным. При этом Уизерспун убеждала пользователей, что это безумно вкусно. Она даже придумала название для этого напитка - «Чокочино со снежной солью».

Однако пока мать троих детей наслаждалась снежным кофе, реакция поклонников и просто пользователей TikTok была неоднозначной: многие из них сочли рецепт более чем странным, а снег грязным. Подписчики писали такие комментарии.

«Разве снег не грязный?» - спросил один человек. «Снег грязный. Фу», - писал следующий. «Я люблю тебя, но нет, спасибо. Снег очень грязный, полный бактерий», - прокомментировал фанат Риз.

«Выпавший снег может быть очень грязным из-за воздуха и ветра, но кого это волнует. Вы живете только один раз. Я помню, как в детстве ел снег», - заметил другой поклонник.