«ФУ!» ⟩ Американская актриса поделилась рецептом кофейного напитка из снега

На днях 47-летняя звезда «Большой маленькой лжи», американская актриса Риз Уизерспун поделилась советом, как она избавляется от снега после сильной метели. Об этом пишет Фокус, ссылаясь на Independent.
Она рассказала, что за последние дни в том районе, где она живет, выпало очень много снега, поэтому она решила использовать его для приготовления напитков. Риз сгребла снег двумя чашками, добавила карамельный сироп и немного шоколадного, а затем дополнила смесь холодным кофе, чтобы придать ему «настоящий кофейный вкус».
После этого актриса выложила видео в своем TikTok, и оно мгновенно стало вирусным. При этом Уизерспун убеждала пользователей, что это безумно вкусно. Она даже придумала название для этого напитка - «Чокочино со снежной солью».
@reesewitherspoon
Snow days were made for Chococinnos ❄️☕️♬ Let's go - Official Sound Studio
Однако пока мать троих детей наслаждалась снежным кофе, реакция поклонников и просто пользователей TikTok была неоднозначной: многие из них сочли рецепт более чем странным, а снег грязным. Подписчики писали такие комментарии.
«Разве снег не грязный?» - спросил один человек. «Снег грязный. Фу», - писал следующий. «Я люблю тебя, но нет, спасибо. Снег очень грязный, полный бактерий», - прокомментировал фанат Риз.
«Выпавший снег может быть очень грязным из-за воздуха и ветра, но кого это волнует. Вы живете только один раз. Я помню, как в детстве ел снег», - заметил другой поклонник.
Вместе с тем такой рецепт от Риз Уизерспун заставил многих задуматься, а так ли здорово и безопасно есть снег? Доктор Лора Мартин, доцент кафедры педиатрии Медицинского колледжа Университета штата Огайо, в интервью Fox Weather рассказала, что снег бывает разным и много от чего зависит, можно ли его есть.
По словам Мартин, свежевыпавший снег наименее безопасен для употребления в пищу, однако во время падения он может собирать химические загрязнители из воздуха, а при попадании на землю - вообще смешиваться с потенциальными токсинами, такими как грязь, отходы животноводства, удобрения или пестициды.
«Самый безопасный снег для употребления - это верхние слои только что выпавшего снега, наиболее удаленные от земли. И, конечно же, держитесь подальше от желтого снега», - сделали вывод в Independent.
Однако Риз Уизерспун не преминула ответить на шумиху, поднявшуюся вокруг ее видео, и уже 19 января она опубликовала новое видео. Актриса рассказала, что многие подписчики TikToka предложили ей растопить в микроволновке чашку снега и посмотреть, сколько грязи останется на дне.
@reesewitherspoon Replying to @Mel ♬ original sound - Reese Witherspoon
«Здесь так много людей говорят, что снег грязный, поэтому мы пошли и взяли снег с заднего двора, разогрели его в микроволновой печи, и он остался чистым», - показала обладательница Оскара кружку, наполненную чистой водой.
Уизерспун утверждала, что немного снега не повредит никому, тем более, что ее чокочино со снежной солью даже очень вкусный.
«Мы относимся к той категории людей, которые живут только один раз, и здесь, может быть, раз в году идет снег. И еще я хочу кое-что сказать: это было восхитительно», - хихикая, добавила Уизерспун.