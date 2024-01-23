Валерий Меладзе отменил концерты из-за смерти отца от коронавируса

В минувшую субботу стало известно о смерти отца известного певца Валерия Меладзе. В декабре Шота Меладзе был госпитализирован в одну из подмосковных больниц в тяжелом состоянии.

Медики выявили у него осложнения из-за перенесенного ранее коронавируса. Отец Валерия Меладзе попал в больницу без сознания и скончался через несколько недель после госпитализации. На момент смерти ему было 90 лет.

В связи с произошедшей трагедией певец Валерий Меладзе перенес свои концерты в Казахстане, а также в Узбекистане. Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном на странице организаторов выступления в соцсетях.

«Дорогие друзья! В связи со смертью близкого мне человека приходится перенести концерты. Надеюсь очень на ваше понимание», – сказал артист.

Он добавил, что выступления в Алматы состоятся 2, 4 и 6 февраля. Напомним, 29 ноября 2023 Валерий Меладзе выступал в Таллинне.