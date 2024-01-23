«Мне бы хотелось, чтобы со мной поговорили, попросили собраться с силами». Шэннен Доэрти об увольнении из сериала «Беверли-Хиллз 90210»

Причина, как рассказала Доэрти, в неудачном браке: на тот момент она была замужем за Эшли Хэмилтоном, который боролся с наркозависимостью. «У меня был действительно ужасный брак, в котором происходили вещи, из-за которых мне было очень трудно приходить на работу вовремя. И я знаю, что это стало очень большой проблемой для всех».

Хотя она признаёт, что сама виновата в том, что её уволили, она добавляет, что ей бы хотелось, чтобы продюсеры отвели её в сторону и обсудили эти вопросы. «Я понимаю, что это не входило в чью-либо зону ответственности, но мне бы хотелось, чтобы со мной сели, поговорили и сказали: "Послушай, конечный результат будет таким: тебя уволят, и ничего хорошего из этого не выйдет. И я понимаю, что у тебя проблемы в личной жизни, но они не должны распространиться на работу, и тебе нужно собраться с силами"».

Она добавляет, что редко рассказывала о проблемах. «Я не думаю, что кто-то знал, что мой отец был очень болен, что мой муж был заядлым наркоманом… и это было для меня всепоглощающим. Я даже не хотела выходить из дома, потому что боялась, что он пойдёт за наркотиками», - призналась Доэрти.