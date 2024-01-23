Во время фестиваля КВН в Сочи убили юмориста

Как стало известно Shot, трагедия произошла рано утром 18 января. Геворкян устроил потасовку с 32-летним Артуром Расуловым из Дагестана.

В ходе драки Амиран получил тяжелую травму головы. По словам очевидцев, мужчина упал с двухметровой высоты, а затем оказалось, что он получил повреждение во вермя драки.

Юморист был госпитализирован. В больнице у него диагностировали перелом свода и оснований черепа, а также открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени и эпидруальные гематомы.

Артист впал в кому и скончался через два дня не приходя в сознание. После случившегося Артур Расулов объявлен в розыск.