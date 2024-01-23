«ЭТО СВОДИТ МЕНЯ С УМА!» ⟩ Молодой эстонец жалуется на своего тестя и его стиль жизни, как в 90-е

Молодой человек Ристо, которому 27 лет и, который проживает в Таллинне, жалуется, что его тесть 50-ти лет навязывает ему образ жизни 90-х, пишет Nelli.
Ристо – выпускник Таллинского технического института и сейчас работает разработчиком программного обеспечения в Ülemiste City. Пару лет назад он повстречал Аннель, которая работает редактором в центре города. Аннель имеет степень магистра в области лингвистики. Молодые люди начали встречаться и уже в скоре решили официально узаконить свои отношения. «Мы не стали организовывать свадьбу как целое мероприятие, потому что мы скромные люди и у нас нет такого количества друзей, чтоб устраивать вечеринку из этого дня», – говорит Ристо с ухоженной бородой и яркими носками фирмы Okeiko.
Вежливый гость
Прошлой зимой тесть Ристо Райнер решил переехать из Раквере в Таллинн – в столице работа получше, и он может больше времени проводить с дочерью. «Мы пригласили его в марте на день рождения Аннель. У нас были хороший стол и угощения, закуски, пару-тройка бутылок хорошего вина. Мы собирались хорошо провести время дома, а затем пойти на концерт в город.
В один момент Райнер подошел к Аннели и вручил ей конверт с деньгами, а в руках у него оставался большой пакет с какими то вещами. Я уточнил, что в пакете может быть еще другой подарок, на что Райнер ответил, что каждый вежливый гость приходит в дом не с пустыми руками, а точнее с напитком. После этого все наши друзья, которые тоже в этот день пришли на праздник к нам домой, покраснели», – вспоминает Ристо.
Это было только начало, поскольку добрый тесть вытащил из пакета старый добрый виски огромного размера, который был установлен на качелях. «Три литра Джека Дэниэла!» – до сих пор не может забыть зять этот подарок.
В ночном клубе
Пара достала из морозилки лед, а из кухонного шкафа стаканы под виски. К большому удивлению Ристо, гости совсем не возражали перейти с вина на Джек. Как человек опытный, Райнер поставил на стол еще четыре полно копченых сосисок и позаботился о том, чтобы никто не пропускал свой бокал. «Пить надо много и часто!», – странно пошутил зять, но Ристо позабавила шутка и он рассмеялся в голос.
Через полтора часа шумная группа двинулась в ночной клуб. «Больше я ничего не помню, меня мутило, а Аннели помогала мне идти прямо по дороге. Друзья позже рассказали, что в ночном клубе чуть не произошла драка, когда я уснул на чьем-то зарезервированном диване. Меня быстро стащили с дивана и вовремя разрешили конфликт».
Последствия и полиция
Проснувшись утром, Ристо почувствовал неописуемую радость от того, что находится у себя дома, в своей постели, рядом с Аннель. Мужчина направился в гостиную, когда чуть не вздрогнул. «Райнер спал на диване в гостиной, одетый в верхнюю одежду и ботинках!», – вспоминает он.
Позже выяснилось, что отец и дочь героически несли пьяного зятя домой. «Конечно, это мило с его стороны, но разве ему не стоит поспешить и уйти из нашего дома к себе? Не прошло и три года, как он попросил меня отвезти его домой», – качает головой Ристо.
Мужчины сели в машину Ристо «Тойоту Короллу» и начали двигаться к дому тестя. Во время пути Райнер активно возился с радио, увеличивать и уменьшать звук громкости, настраивать эквалайзер, трогал другие кнопки.
«И вдруг позади нас появились синие мигающие огни. И началось полное безумие!», – жалуется Ристо. Райнер начал сильно переживать и суетиться, а Ристо из-за его поведения стало дурно и замутило, вырвало прямо в машине.
Чтоб слышалось лучше
Полицейская машина живо обогнала «Тойоту», в которой сидели зять и тесть, и Райнер любезно решил выйти из машины первым, чтобы Ристо мог очистить со своей одежды содержимое желудка.
Неделю спустя Райнер снова навестил молодых и пришел к ним домой. «Он сказал, что он человек из 90-х и вместо того, чтобы звонить и предупреждать о своем визите, он предпочитает сразу приходить на место», – угрюмо говорит Ристо.
Райнер принес с собой то, что заставило взвыть Ристо. «У него был в руках басовый динамик, сабвуфер или, как он сказал, супаки. Ему не понравился звук радио в моей машине и тесть решил исправить этот момент. Он попросил ключи от машины и сказал, что установит систему сам».
Установленный Райнером сабвуфер теперь занимает половину багажника. «Бас настолько сильный, что когда по радио говорит кто-то тихим голосом, у меня начинают дребезжать дверные панели. Музыку слушать совершенно невозможно. Если автомобиль стоит на стоянке более пяти дней, аккумулятор по каким-то причинам умирает», – продолжает сове негодование Ристо.
После такого гостя у молодых появилось новое беспокойство, ведь скоро день рождения Райнера, куда Ристо и Аннель конечно же будут приглашены. Ристо навсегда запомнил фразу тестя, что вежливый гость не приходит с пустыми руками.