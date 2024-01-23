«ЭТО СВОДИТ МЕНЯ С УМА!» ⟩ Молодой эстонец жалуется на своего тестя и его стиль жизни, как в 90-е

Это было только начало, поскольку добрый тесть вытащил из пакета старый добрый виски огромного размера, который был установлен на качелях. «Три литра Джека Дэниэла!» – до сих пор не может забыть зять этот подарок.

В ночном клубе

Пара достала из морозилки лед, а из кухонного шкафа стаканы под виски. К большому удивлению Ристо, гости совсем не возражали перейти с вина на Джек. Как человек опытный, Райнер поставил на стол еще четыре полно копченых сосисок и позаботился о том, чтобы никто не пропускал свой бокал. «Пить надо много и часто!», – странно пошутил зять, но Ристо позабавила шутка и он рассмеялся в голос.

Через полтора часа шумная группа двинулась в ночной клуб. «Больше я ничего не помню, меня мутило, а Аннели помогала мне идти прямо по дороге. Друзья позже рассказали, что в ночном клубе чуть не произошла драка, когда я уснул на чьем-то зарезервированном диване. Меня быстро стащили с дивана и вовремя разрешили конфликт».

Последствия и полиция

Проснувшись утром, Ристо почувствовал неописуемую радость от того, что находится у себя дома, в своей постели, рядом с Аннель. Мужчина направился в гостиную, когда чуть не вздрогнул. «Райнер спал на диване в гостиной, одетый в верхнюю одежду и ботинках!», – вспоминает он.