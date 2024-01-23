ПРИЗНАНИЕ ЖЕНЫ АНДРЕЯ БЕДНЯКОВА ⟩ Их с мужем доходы и стоимость родов в США

Возлюбленная ведущего дважды рожала в Америке. Правда, стоимость обоих родов кардинально отличалась. Если же за рождение сына Короткя заплатила 500 долларов, то дочери – около 10 тысяч долларов. Такая кардинальная разница была потому, что во время первых родов Настя не оформила медицинскую страховку, а во время вторых уже это сделала.

«Там каждый день ты оплачиваешь отдельно. Я родила дешево. Мое подруга, она рожала в Киеве в обычной больнице, она заплатила больше, чем я в Америке. Я вообще заплатила 500 долларов за свои роды, потому что у меня было все окей, но это было со страховкой. Я за первые роды заплатила много, где-то в районе 10 тысяч, потому что тогда у меня не было страховки. Страховка в месяц стоит 350 долларов», – рассказала актриса в интервью Рамине Эсхакзай.

Также супруга Андрея Беднякова рассказала об их доходах. По словам Анастасии, муж всегда зарабатывал больше, чем она. Правда, во время полномасштабной войны был один месяц, когда ее удалось заработать больше.

«Андрей всегда зарабатывал больше меня. Он все время выбивал мне все зарплаты. Без него мне на «Решках», «Больших разницах» не платили бы такие зарплаты. Он такой мужчина, который должен все время зарабатывать, чтобы обеспечивать свою семью. Один месяц был, что я заработала больше, чем он. А так всегда он зарабатывал больше меня», – призналась Короткая.