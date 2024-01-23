Кубинец Рубер Велиз исполнил песню на эстонском языке: надо остановиться и найти добро!

Уже многим известный по телешоу «Ma näen su häält» солист, а также и ударник группы, кубинец Рубер Велиз впервые спел песню на эстонском языке. Слова к этому синглу написала клавишница группы Лина Фидельман.

Текст песни говорит о том, что несмотря на то, что творится сейчас в нашем мире, нужно не забывать об искренности, честности. Тишина и мир вокруг нас, надо остановиться и найти их, найти добро, поддержать ближнего, действовать, а не ждать.

Фото: Из личного архива

В переводе с иврита Sheket означает тишину, но музыка песни полна энергии и свойственных року металлических гитарных звуков, придающим ей эпичный, суровый характер, будто именно ей музыканты хотят пробить лед суровости нашего мира.

Фото: Из личного архива

Ранее коллектив исполнял песни на испанском и английском языках. Первый сингл «Seasons of Heart» был написан на английском языке.