Китайский Новый год 2024: когда начинается и как отмечать

Новый год в Китае и других странах Восточной Азии отмечают не в конце декабря, а каждый раз - в разное время. И каждый год проходит под покровительством своего символа.

Когда Китайский Новый год наступит в 2024-м

Дата китайского Нового года зависит от лунных циклов - начало нового года выпадает на второе новолуние после зимнего солнцестояния. В 2024 году Китайский Новый год наступит 10 февраля, то есть, встречать его нужно в ночь с 9-го на 10-е число.

Интересно, что празднуют это торжество китайцы не один день. Сколько длится Китайский Новый год? Не много и не мало - две недели, а если, точнее, то 15 дней. То есть, начнут отмечать Новый год 10 февраля, а закончат - 24-го. И да: из-за разницы в летоисчислении в Китае будет встречать не 2024-й, а 4721-й год.

Чей будет Новый год по китайскому календарю в 2024-м

По традиции у каждого года в Китае есть свой символ. В 2024 году это - Зеленый Деревянный Дракон, единственное мифологическое животное во всем зодиакальном круге, а также символ духовности и мудрости в Китае.