36-летняя Натали Рябцева, мать троих детей и блогер из Таллинна, рассказала о непростом похудении. Эта история моментами напоминает фильм ужасов. «Как солдат в окопах, я на руках ползла до пустой комнаты. Я сжимала кляп во рту, чтобы дети не слышали, как мама кричит», – рассказывает героиня пятничного выпуска Limon LIVE.
LIMON LIVE ⟩ «Я вставляла кляп в рот!» Мать троих детей из Таллинна откровенно рассказала, как похудела на 52 килограмма
Когда весы показали 109 килограммов, Натали Рябцева решила, что пора что-то в своей жизни менять. Сейчас она успешная самостоятельная женщина, работает в сфере красоты, воспитывает троих детей и рассказывает о своей жизни в соцсетях. При росте 166 сантиметров сегодня Натали весит 57 килограммов, часть огромных платьев и штанов, которые больше походили на чехлы для мебели, отдала нуждающимся, часть – отнесла на помойку.
О своей личной жизни Натали говорит, смеясь: «Счастлива в разводе!» В жизни она привыкла полагаться только на себя и с улыбкой преодолевать проблемы. Ее главная поддержка, стимул и опора – дети: сыну 6 лет, дочерям – 5 и 18.
«Самая большая цифра на весах была 109 килограммов. Когда я ее увидела, поняла, что где 109, будет и 110, и я сказала себе стоп!» - рассказывает Натали, но признается, что четыре года назад совершенно ничего не знала о том, как худеть. Не интересовалась принципами здорового питания и не дружила со спортом.
Худеть Натали начала не прихоти ради: из-за лишнего веса у нее начались проблемы со здоровьем еще во время третьей беременности. «Стали отказывать ноги, – рассказывает Натали. – Моя третья беременность была настолько тяжелой, что меня отправили на сохранение. Защемило нерв, я не могла ходить».
Когда Натали благополучно родила малыша, у нее вновь защемило нерв, только еще сильнее. «Это было ужасно. Муж на тот момент работал за границей, а я одна, больная, с новорожденной дочерью, сыну – 1,6 года, и подросток со своими пубертатными заморочками», – вспоминает Натали. Героиня Limon LIVE признается, что каждый утренний подъем для нее был испытанием.
«Я с горем пополам скатывалась с кровати и на руках, как солдат в окопах, ползла до пустой комнаты, чтобы дети не слышали, как мне больно, – рассказывает Натали. – Я зажимала кляп во рту, чтобы они не слышали, как я кричу».
Упражнения, чтобы разжать нерв, Натали делала по видеоурокам в YouTube, денег обратиться к физиотерапевту на тот момент не было. Когда дети просыпались, мать уже была бодра и весела, хлопотала на кухне, только немного прихрамывала. Когда терпеть невыносимую боль сил уже не осталось, а из-за стресса пропало грудное молоко, Натали побежала к семейному врачу. Слова доктора прозвучали как приговор: а что ты хочешь? Делай зарядку и худей!
«Мне было так обидно услышать эти слова, я же в тот момент надеялась на волшебную пилюлю», – разводит руками Натали. Но, поскольку с такими болями продолжать жить было невозможно, она начала искать марафоны по похудению в интернете, начала много двигаться, сдавала анализы, работала над самооценкой.
Период самого активного похудения пришелся на сезон осень-зима-весна, когда все ходили в пуховиках, свитерах. «Я худела на десять килограммов – никто не видел, я худела на двадцать килограммов – никто не видел, а уже в апреле, когда сбросила с себя шубу, окружающие ахнули!» – вспоминает Натали.
«Люди, которые видели меня только на фотографиях в соцсетях, а потом летом встретили на улице в мини-шортах с тремя детьми, удивленно сказали: а мы думали, ты просто фотошопишь снимки», – рассказывает героиня пятничного выпуска Limon LIVE.
Как удается следить за весом матери троих детей, о чем она снимает ролики для своего видеоблога, а также как Натали Рябцева сумела разыскать архивные документы своей бабушки и получить эстонское гражданство – все это и многое другое смотрите в пятничном выпуске шоу Limon LIVE.