LIMON LIVE ⟩ «Я вставляла кляп в рот!» Мать троих детей из Таллинна откровенно рассказала, как похудела на 52 килограмма

Когда весы показали 109 килограммов, Натали Рябцева решила, что пора что-то в своей жизни менять. Сейчас она успешная самостоятельная женщина, работает в сфере красоты, воспитывает троих детей и рассказывает о своей жизни в соцсетях. При росте 166 сантиметров сегодня Натали весит 57 килограммов, часть огромных платьев и штанов, которые больше походили на чехлы для мебели, отдала нуждающимся, часть – отнесла на помойку.

Натали Рябцева в студии Limon LIVE рассказала, как сбросила половину собственного веса. Фото: Konstantin Sednev

О своей личной жизни Натали говорит, смеясь: «Счастлива в разводе!» В жизни она привыкла полагаться только на себя и с улыбкой преодолевать проблемы. Ее главная поддержка, стимул и опора – дети: сыну 6 лет, дочерям – 5 и 18.

«Самая большая цифра на весах была 109 килограммов. Когда я ее увидела, поняла, что где 109, будет и 110, и я сказала себе стоп!» - рассказывает Натали, но признается, что четыре года назад совершенно ничего не знала о том, как худеть. Не интересовалась принципами здорового питания и не дружила со спортом.

Героиня Limon LIVE показывает, каким раньше она была размером. Фото: Konstantin Sednev

Худеть Натали начала не прихоти ради: из-за лишнего веса у нее начались проблемы со здоровьем еще во время третьей беременности. «Стали отказывать ноги, – рассказывает Натали. – Моя третья беременность была настолько тяжелой, что меня отправили на сохранение. Защемило нерв, я не могла ходить».

Максимальный вес Натали был – 109 килограммов, но ей удалось похудеть до 57! Фото: Из личного архива