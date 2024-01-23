ВИДЕО ⟩ Молодожены и гости свадьбы провалились сквозь пол, пролетев восемь метров вниз

К счастью, обошлось без трагических последствий. Позже пару сфотографировали в больнице, они держались за руки, лежа на кроватях.

На видео показано, как гости танцевали и прыгали под громкую музыку, когда вдруг образовалась огромная дыра в полу. Десятки людей мгновенно провалились вниз, а другие участники вечеринки с ужасом и криками смотрели на них сверху.

Среди упавших были и женихи – Паоло Муньяйни из Италии и его американская избранница Валери Йбарра, она родом из Хьюстона, штат Техас.

«Вдруг я оказался в другом измерении, в темноте, в пустоте. Услышал, как на меня падают тела, вместе с кусками штукатурки, пылью, щепками. Я попал в ужасающий водоворот и не мог сориентироваться», – рассказал Муньяйни в интервью.

Мужчина добавляет, что оказался перед своим лучшим другом. Он увидел, что тот ранен и начал отчаянно звать на помощь.

«У моего товарища был глубокий порез на голове, много крови. Я начал кричать, звать Валери, мою жену. Она, видно, была без сознания», – вспоминает пострадавший.

Но, к счастью, все обошлось без трагических последствий. Позже пару сфотографировали в больнице, они держались за руки, лежа на кроватях.

Медики назначили Муньяйне внутривенные инфузии. Еще 37 человек, которые присутствовали на праздновании, также получили необходимую помощь. Беременную женщину, провалившуюся вниз, обследовали акушеры-гинекологи. По прогнозам, она и ее будущий ребенок выживут. Двое попали в реанимацию, в частности ребенок, но их жизни ничего не угрожает.

Самих молодоженов выписали из больницы на следующий день.

«Я в шоке. Был в комнате, когда раздались крики и случилась вся эта катастрофа. Все паниковали, мы сразу начали искать, куда упали люди, и нашли их через две-три минуты», – рассказывает отец жениха, чье имя не назвали.

Муньяйни и Йбарра теперь судятся с владельцем помещения, а местные прокуроры расследуют, виновен ли он в причинении телесных повреждений по неосторожности и невыполнении работ, необходимых для устранения опасности.